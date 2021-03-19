Задержаны 11 подозреваемых по делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей»

Правоохранители задержали 11 бывших начальников региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в краже 10 млрд руб. у ПАО «Россети». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сотрудники Следственного комитета, МВД, ФСБ и Росгвардии в рамках ранее возбужденного уголовного дела провели 16 оперативно-разыскных мероприятий в семи регионах России.

Задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, речь идет об экс-руководителях региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт». Также были задержаны сотрудники этих компаний и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.