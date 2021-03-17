Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов ЖКХ

В ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы неоправданного роста тарифов на ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте», — отметил президент.

Кроме того, глава государства дал указание представителям прокуратуры решить проблему с повышением цен.

«В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров, так же как и по такому направлению, как защита и восстановление прав обманутых дольщиков», — заявил президент.

По словам Путина, в законодательство РФ были внесены изменения, которые будут способствовать дополнительным гарантиям и снижению рисков граждан на жилищном рынке.

Ранее Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее бороться с картелями для недопущения роста цен.