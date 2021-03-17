В России могут снизить налоги внедряющим отечественный софт компаниям

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РИА «Новости»

Правительство России рассматривает возможность введения налогового вычета на покупку отечественного программного обеспечения. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, соответствующая инициатива вошла в проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли, поступившего на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Предполагается, что в Налоговый кодекс РФ будут внесены изменения, которые позволят в включать расходы на внедрение отечественного программного обеспечения и компьютерного оборудования. Это уменьшит величину уже исчисленного к уплате налога, однако налоговая база останется прежней.

Инициатива поможет стимулировать импортозамещение и приобретение российского ПО, считают в правительстве.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за продажу техники без российского софта.