В России предложили ввести «кешбэк» для инвесторов

Правительство и профильные министерства прорабатывают программу инвестиционного роста под названием «Новый инвестиционный цикл». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству.

По словам источников, разрабатывается четыре проекта, направленных на реинжиниринг правил промышленного строительства, регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений, создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, а также доступных финансов для инвестпроектов. В этом будет участвовать крупный и средний частный бизнес.

В рамках данной программы, Минэкономразвития разрабатывает две «волны» регуляторных изменений, первая относится к механизму налогового вычета, а вторая помогает ввести мотивационный механизм кешбека для инвесторов.

«В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк», — отметил источник.

Кроме того, кешбэк планируют распространить на общую инфраструктуру для нескольких проектов, на трудоустройство высвобождаемого персонала, а также на расходы по погашению процентов проекта на инвестиционной фазе, на внедренные НИОКР.

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