Россиянам назвали главные угрозы финансовой безопасности

Аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов рассказал «Прайму» о главных угрозах финансовой безопасности.

По его словам, к ним относятся потеря работы, инвестиций, неожиданные траты и прочее. Так, грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков.

Специалист посоветовал хранить часть денег в легком доступе — в виде наличных или на банковской карте.

«Стоит отложить финансовый запас на 3-6 месяцев, эта подушка безопасности нужна на случай потери работы или срочных трат. Также важно пересмотреть расходы и начать вести их тщательный, детальный учет», — объяснил он.

Бадьянов отметил, что также важно закрывать до начала прогнозируемого кризиса личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки.

Ранее россиянам рассказали об опасности кредита на некоторые товары и услуги.