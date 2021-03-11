Замедление инфляции в России до 4% может задержаться до 2022 года

Замедление годовой инфляции в России до 4%, вероятно, будет отложено до начала 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центробанк.

«В феврале 2021 года продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальней шее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек», — говорится в сообщении регулятора.

Подчеркивается, что после того как инфляция снизится, она будет оставаться примерно на уровне 4%.

Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита продуктов в России не будет.