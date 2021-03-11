Володин сообщил, что Россия уходит от долларовой зависимости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно приобретает независимость от доллара, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в рамках Евразийского экономического союза расчеты России в национальных валютах выросли до 74%. Володин также добавил, что РФ наращивает торговлю в нацвалютах с Китаем и Турцией.

В конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния после включения в нее японской йены и китайской юани, напомнил спикер Госдумы. Володин также подчеркнул, что с 45% до 35% снизилась доля долларов США и евро, а доля фунта стерлингов по-прежнему равна 10%.

Ранее в МИД РФ призвали к введению новых мер для изоляции России от финансовой системы США.