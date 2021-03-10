Во Франции за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

Во Франции за сутки выявили 30 303 заражения коронавирусом, что стало рекордом за последние недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За прошедшие 24 часа также скончались 266 пациентов. Всего в стране заболели в 3 963 165, скончался 89 591 человек.

За последнюю неделю в больницы поступили 9 539 новых пациентов. Из них больше двух тысяч находятся в реанимациях.

Ранее ученые предупредили о предстоящей третьей волне коронавируса в Европе.