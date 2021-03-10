Конгресс США поддержал пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США поддержала пакет экономических мер, направленных на устранение последствий коронавируса, общей стоимостью в $1,9 трлн. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что голосование еще продолжается, но пакет мер уже поддержало необходимое число конгрессменов.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн.

Этот пакет мер предполагает выделение около $400 млрд на борьбу с пандемией. $1 трлн направят на помощь населению, остальное на стимулирование экономики. Прямые ежемесячные выплаты гражданам увеличатся до $2 тыс.