Путин и Эрдоган поучаствовали в закладке фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в закладке фундамента третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую». Об этом пишет РИА «Новости».

Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

«Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что строительству не помешала даже пандемия коронавируса.

В свою очередь, Эрдоган объявил, что четвертый, то есть последний, блок начнут строить в 2022 году. Мощность четырех энергоблоков оценивается в 4800 мегаватт.

Ранее СМИ назвали Путина и Эрдогана братьями по духу.