Действие временных правил регистрации безработных предложили продлить
Катерина Медведева
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Минтруд предложил продлить срок действия временных правил для безработных граждан до 30 июля. Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Как отмечается, проект разработан в целях совершенствования государственной политики в области занятости населения.
«Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке к документу.
Срок действия временных правил будет действовать до 30 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что потерявшие во время пандемии работу россияне не смогли снова трудоустроиться.
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