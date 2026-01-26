В Москве под стражу отправили утопившую пятилетнего сына мать

В Москве суд избрал меру пресечения женщине, которую обвинили в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщает прокуратура столицы.
В ведомстве уточнили, что мотивом женщины стало нежелание и дальше воспитывать пятилетнего сына, поэтому она погрузила его в ванну с водой и начала душить поясом от халата.
Фигурантку отправили под стражу.
Тело мальчика обнаружили в ванной, где он и скончался. По данным Baza, у фигурантки нередко были перепады настроения и проявляла агрессию. По словам одного из сыновей, женщина обвиняла его в том, что он избил ее. На деле она сама нанесла себе удары молотком. Кадры, которые записал юноша, позволили ему избежать наказания.
Помимо этого, во время конфликта с дочерью фигурантка едва не забила ее камнем.
Так как у матери москвички диагностирована шизофрения, близкие уговаривали ее пройти обследование, но она отказывалась.
Ранее в Петербурге арестовали блогершу, утопившую новорожденного сына в тазу.