Посол Украины задался вопросом, на какие уступки готова пойти Россия

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал изменить мышление и давить на Россию с помощью санкций и военной поддержки Киева, чтобы она тоже была готова к уступкам в переговорном процессе. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, справедливым был бы вопрос о том, «к каким территориальным уступкам и компромиссам готова Россия после одиннадцати лет войны с Украиной».

«Почему всегда требования к Украине идти на компромиссы и идти на уступки? Мы должны изменить мышление и оказать давление на Россию с помощью санкций, большей военной поддержки и большей смелости, чтобы предоставить нам, украинцам, оружие или даже перехватить российские ракеты в нашем воздушном пространстве», — порассуждал Макеев.

Продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД ФРГ выразил недовольство переговорной позицией России.