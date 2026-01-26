В Венгрии назвали мошенничеством запрет ЕС на импорт газа из России

Правительство Венгрии намерено оспорить в суде решение Совета Европейского союза (ЕС) о запрете импорта российского газа. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

«Как только это решение будет официально опубликовано, правительство Венгрии подаст иск в суд ЕС, цель иска в том, чтобы суд ЕС аннулировал эту меру», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что Венгрия считает подобное решение юридическим мошенничеством. По его словам, мера является по своему содержанию санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако запрет замаскировали под торговую меру, из-за чего квалифицированного большинства оказалось достаточно, уточнил министр.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Словакии назвал «идеологической глупостью» запрет на импорт газа из России.