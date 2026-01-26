В Кремле рассказали, что Путину нравится показывать гостям сокровища Эрмитажа

Президент России Владимир Путин рад, когда появляется возможность самостоятельно рассказать своим гостям о сокровищах Эрмитажа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия 24».

«Любой гость Санкт-Петербурга, тем более высокопоставленный, обязательно хочет побывать в Эрмитаже, это истина непреложная. Конечно же Путин, будучи очень радушным хозяином, всегда рад предоставить своим гостям такую возможность и тем более сам рассказать о нашей культурной сокровищнице», — отметил Песков.

До этого Владимир Путин провел экскурсию по Эрмитажу для верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, находящегося в стране с частным визитом.

Вместе с директором музея Михаилом Пиотровским российский лидер показал гостю залы и апартаменты Зимнего дворца — бывшей официальной резиденции российских императоров.

25 января в Санкт-Петербург прибыл султан Ибрагим Исмаил. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что встретил высокого гостя в аэропорту Пулково согласно международному протоколу. Глава Ленобласти опубликовал две фотографии. На одной из них виден самолет на взлетно-посадочной полосе, а на второй — Дрозденко пожимает руку спустившемуся по трапу султану.

Ранее Путин и лидеры стран СНГ также посетили Эрмитаж.