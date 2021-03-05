«Аэрофлот» на 10% повысит топливный сбор для внутренних рейсов

Группа «Аэрофлот» поднимет стоимость топливного сбора для перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» с 10 марта. Об этом пишет Forbes со ссылкой на информационное сообщение для агентов, подтвержденное источником издания в одном из сервисов продажи билетов.

«Топливный сбор на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что нововведения не будут касаться лоукостера «Победа». По информации издания, так группа привлечет «не менее 8,5 млрд рублей» за 2021 год. Для тарифов класса «эконом» рост составит 150 рублей за сегмент.

Ранее стало известно, что россияне смогут улететь на Сейшелы из Москвы со 2 апреля.