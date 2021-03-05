Ленинградская область расширила возможности для «патентных» бизнесменов

Для предпринимателей Ленинградской области, использующих патенты, власти региона увеличили количество видов деятельности и предоставили возможность снижения его стоимости, внеся изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области».

Соответствующий закон подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Так, увеличивается количество видов деятельности, где можно применять патенты – с 80 до 112.

Кроме того, в три раза — до 150 кв. м — увеличены площади торговых залов и залов обслуживания для розничной торговли и общепита. Теперь все индивидуальные предприниматели, которые используют патентную систему налогообложения, смогут уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов.

Предприниматели без работников смогут уменьшить налог на полную сумму взносов, а имеющие в штате сотрудников — не более чем наполовину.

Сейчас патенты в Ленинградской области используют 13022 предпринимателя. С отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход многие бизнесмены выбрали для себя именно патентную систему.

Патентная система налогообложения для многих видов деятельности является выгодной и удобной. Так, например, при патенте не нужно вести бухгалтерский учет и сдавать декларации, платить НДФЛ, налог на имущество физических лиц и НДС. Можно выбрать любой срок действия патента — от 1 до 12 месяцев и использовать удобные условия оплаты. В 15 районах Ленинградской области применяются пониженные коэффициенты для стоимости патента. Применять его могут предприниматели с численностью штата не более 15 человек и с годовым доходом не более 60 млн рублей.