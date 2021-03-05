В России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу России ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Компания уже направила ведомству соответствующую инициативу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.

Согласно инициативе, в федеральные авиационные правила (ФАП) предусмотрено внесение изменений. Из них предлагается исключить обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Как рассказал собеседник издания, Росавиация уже изучила данное предложение и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры.

При этом в Минтрансе сообщили, что по этому вопросу никаких решений не принималось.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в беседе с изданием рассказал, что нововведение предполагает исключение из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Он отметил, что в настоящее время тариф включает регистрацию на стойке в аэропорту, однако все больше людей используют онлайн-регистрацию.

Источник в одной из крупных авиакомпаний уточнил, что пассажиры после введения такой услуги могли бы выбирать — платить за регистрацию в воздушной гавани или сделать это бесплатно онлайн. Стоимость билетов уменьшится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, добавил он.