ОПЕК+ не будет наращивать объемы добычи нефти на 500 тыс б/с

ОПЕК+ приняла решение не наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом Саудовская Аравия намерена сохранить дополнительное сокращение на один млн б/с.

«ОПЕК+ решила сохранить свою добычу нефти в апреле без изменений», — подчеркивает агентство.

Ранее Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+.