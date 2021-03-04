ОПЕК+ не будет наращивать объемы добычи нефти на 500 тыс б/с
Ника Пикекатлет
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ОПЕК+ приняла решение не наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом Саудовская Аравия намерена сохранить дополнительное сокращение на один млн б/с.
«ОПЕК+ решила сохранить свою добычу нефти в апреле без изменений», — подчеркивает агентство.
Ранее Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+.
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