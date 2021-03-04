Чистая прибыль Сбера за 2020 год по МСФО составила 760,3 млрд руб., говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 4 марта.

Таким образом, Сбер зафиксировал показатель прибыли лучше, чем предсказывали аналитики.

Кроме того, впервые Сбер представил финансовую отчетность с разбивкой доходов от компаний экосистемы. Так, выручка нефинансового бизнеса в 2020 года выросла в 2,7 раза и составила 71,4 млрд руб.

Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программу оптимизации расходов. Это позволило достичь рентабельности капитала 16%.

Кредитный портфель группы в 2020 году вырос на 15%, превысив 25 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% — до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3% — до 15,7 трлн руб.

За 2020 год Сбер выдали клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. «Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса», - подчеркнул глава банка Герман Греф.

Также в прошлом году Сбер завершил реализацию Стратегии-2020, выполнив ее главную цель - стать технологической компанией. В ноябре была представлена новая трехлетняя стратегия, нацеленная на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента.