Рубль умеренно снижается к доллару в начале торгов

В начале торгов курс рубля показывает умеренное снижение к доллару и евро на фоне спада нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7.26 по мск, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 19 копеек, до 74,35 рублей.

При этом курс евро поднимается на 12 копеек — до 89,44 рубля.

На нефтяном рынке стоимость североморской нефтяной смести Brent опускалась на 1% до $63,06 за баррель и ниже.