Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

Орбан допустил прекращение поставок электроэнергии на Украину со стороны Венгрии

Орбан: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», пишет ТАСС.

Он напомнил, что из-за враждебных действий со стороны Киева Будапешт уже прекратил поставки дизельного топлива на Украину и заблокировал выделение ей со стороны Евросоюза «военного кредита» в размере €90 млрд.

По словам Орбана, значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии и прекращение этих поставок может создать для Киева серьезные трудности.

«Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг», — сказал Орбан.

До этого Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод в настоящее время поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Тем временем правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Премьер страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. В Киеве же считают, что зависимость Будапешта и Братиславы от нефти России «похожа на поведение наркоманов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!