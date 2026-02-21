Размер шрифта
Меньшова поздравила Алентову с днем рождения: «Впервые без тебя»

Актриса Меньшова опубликовала архивные фото с Верой Алентовой
Telegram-канал «ЮЛИЯ МЕНЬШОВА»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поздравила с днем рождения народную артистку России Веру Алентову. Архивные фото с матерью она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня — твой день рождения. Впервые без тебя», — написала она.

По словам Меньшовой, несмотря на то, что матери нет уже два месяца, она все больше ощущает ее в самой себе.

«И чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел…» — обратилась к матери артистка.

Среди фотографий, опубликованных Меньшовой — кадр, на котором она грудной младенец на руках у матери.

21 февраля Алентовой могло бы исполниться 84 года. Ее не стало 25 декабря 2025 года. 83-летней звезде стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского во время траурной церемонии в честь народного артиста России Анатолия Лобоцкого, с которым артистка играла в картине «Зависть богов». Подробнее о церемонии прощания с Верой Алентовой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юлия Меньшова раскрыла, чего боялась Вера Алентова перед кончиной.
 
