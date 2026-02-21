Индийским клиникам запретили работать со страховщиками из России

В Индии запретили представителям страховщиков РФ работать напрямую с клиниками страны, сообщает в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там узнали об этом после смерти туристки из РФ. Индийский госпиталь отказался выдавать ее тело, пока родственники сами не оплатят счета за лечение.

После случившегося в компании «ЕВРОИНС Туристическое страхование» подтвердили АТОР, что стандартная схема оплаты лечения в Индии через сервисную компанию перестала работать.

«С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами (партнерами страховых компаний, отвечающими за предоставление медицинских услуг туристам за рубежом. — «Газета.Ru») — с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы», — заявили в пресс-службе страховой компании.

Там добавили, что в прошлом такой запрет касался только государственных клиник Индии. После изменений покрывать расходы на медицинские услуги будут через местные компании-ассистансы. В «ЕВРОИНС» пообещали оплатить счета индийского госпиталя и вернуть тело россиянки на родину.

«Такая же политика в отношении представителей российских страховщиков есть, например, на Кубе и в Доминикане.<…>Для нас это сложность, но наши клиенты и в этом случае будут защищены и не оставлены без медицинской помощи», — заключила директор филиала «ЕВРОИНС» Юлия Алчеева.

