Россиянка умерла после купания в бассейне на Бали

SHOT: туристка из России скончалась после купания в бассейне отеля на Бали
Российская туристка скончалась после купания в бассейне в пятизвездочном отеле на Бали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, трагедия произошла в отеле Ayana Resort Bali в Джимбаране, где отдыхала семья из РФ. Россиянке резко стало плохо возле бассейна, она потеряла сознание и упала. Ее дочь позвала на помощь, однако персонал отеля бездействовал. Рядом оказалась туристка из Южной Кореи, которая бросилась спасать женщину. Иностранка провела россиянке сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. Однако по дороге в клинику женщина умерла — у нее остановилось сердце.

После случившегося в отеле заявили, что не весь персонал умеет оказывать первую медицинскую помощь.

«Местные и гости возмущены: почему медики, которые якобы дежурят на престижном курорте круглосуточно, подошли к женщине лишь спустя полчаса. Из-за этого пациентка потеряла драгоценные минуты», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея.

Ранее российский военный прокурор утонула в Таиланде.
 
