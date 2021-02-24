Мордашов стал самым богатым предпринимателем России
Максимс Краюшкинс
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Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список самых богатых российских предпринимателей, обогнав президента холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Об этом сообщает Forbes Real Time.
Согласно сообщению, состояние Мордашова оценивается в $29,2 млрд, а состояние Потанина в $28,8 млрд.
Состояние Потанина ранее уменьшилось вслед за падением акций «Норникеля» на новостях о частичной приостановке деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления.
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