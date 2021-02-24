Грузия открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19

Грузия с 1 марта открывает границы для россиян с отрицательными результатами теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьера республики Ираклия Гарибашвили.

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия», — сказал премьер на брифинге. Он добавил, что на сухопутных границах органичения сохраняются.

Ранее в страну с документом об отрицательном тесте на коронавирус могли въехать граждане стран ЕС, остальным иностранцам приходилось предъявлять справку о полном прохождении курса вакцинации.

С 1 февраля Грузия сняла ограничения на международные рейсы, связанные с коронавирусом. Запрет действовал 10 месяцев.