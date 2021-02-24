В Счетной палате оценили устойчивость российской экономики в 2020 году

В 2020 году российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидали эксперты и международные организации. Об этом сказано в аналитической записке Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России за январь-декабрь 2020 года.

В документе указывается, что российская валюта была более устойчива к колебаниям цен на нефть, чем в кризис 2014-2016 годов. Как пояснили в ведомстве, определенную поддержку курсу рубля оказало действие бюджетного правила, которое способствует снижению корреляции между курсом нацвалюты и ценами на нефть.

В аналитической записке также говорится, что курс рубля в прошлом году в основном зависел от геополитических факторов, денежно-кредитной политики и от слабых показателей платежного баланса.