Курс евро превысил отметку в 90 рублей

Курс евро поднимался выше 90 руб. в начале торгов понедельника, 22 февраля, следует из данных Московской биржи.

Так, по данным на 10.10 мск, курс евро увеличивался на 19 коп., до 90,08 руб. Таким образом, курс валюты поднялся выше 90 руб. впервые с 12 февраля 2021 года.

Доллар в то же время подорожал на 28 коп., до 74,36 руб.

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Ранее на открытии торгов рубль снижался к доллару и немного рос к евро.