Минфин России предложил создать базу секретной отчетности компаний

Министерство финансов России планирует внести новый законопроект о создании секретной части на госресурсе по предоставлению отчетности компаний, сообщает РБК.

Данным законопроектом планируют внести изменения в ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в отдельные законодательные акты России «в части совершенствования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности». Проект будет предусматривать создание закрытой части ресурса, которая будет включать в себя отчетность, содержащую «чувствительную» информацию.

Законопроект внесут до 30 сентября 2021 года, следует из плана законодательной деятельности Минфина.