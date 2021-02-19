БелАЭС планово отключит первый энергоблок

БелАЭС планирует временное отключение первого энергоблока 20 февраля, сообщает ГПО «Белэнерго» в Telegram-канале.

Отключение будет произведено для проведения испытаний и регламентных работ.

18 января на БелАЭС также произошло отключение первого энергоблока от сети. Сообщалось, что это было связано со срабатыванием системы защиты, но радиационный фон в районе станции оставался в норме.

Позднее Европарламент принял резолюцию с требованием остановить работу Белорусской АЭС из-за ее небезопасности.