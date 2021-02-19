БелАЭС планово отключит первый энергоблок
Милан Зарафи
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БелАЭС планирует временное отключение первого энергоблока 20 февраля, сообщает ГПО «Белэнерго» в Telegram-канале.
Отключение будет произведено для проведения испытаний и регламентных работ.
18 января на БелАЭС также произошло отключение первого энергоблока от сети. Сообщалось, что это было связано со срабатыванием системы защиты, но радиационный фон в районе станции оставался в норме.
Позднее Европарламент принял резолюцию с требованием остановить работу Белорусской АЭС из-за ее небезопасности.
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