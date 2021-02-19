Число самозанятых москвичей превысило полмиллиона

Число самозанятых в Москве увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и превысило полмиллиона, сообщается на сайте столичной мэрии.

По данным на 1 февраля, 504,6 тысячи москвичей зарегистрированы как самозанятые, при этом на столицу приходится около 30% от общего числа самозанятых в России, указано в сообщении.

«Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тысяч человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года», – рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, в январе текущего года в бюджет города поступило 336 млн рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза превысило показатель за аналогичный показатель в прошлом году.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что число самозанятых в России достигло 1,7 млн.