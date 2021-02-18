В Госдуме заявили, что идея о четырехдневной рабочей неделе «не похоронена»

Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени. С такой позицией выступил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе брифинга в четверг, 18 февраля, передает РИА «Новости».

По его словам, в свое время люди не могли представить и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку.

«Переход к 4-дневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении», — сказал представитель фракции.

При этом он отметил, что пока, в условиях пандемии коронавируса, это сделать невозможно.

«Эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников», — резюмировал Исаев.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса «оживила» идею о четырехдневной рабочей неделе. Он уверен, что власти еще вернутся к идее «четырехдневки».