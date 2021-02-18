Центробанк аннулировал лицензию «Банка ПСА Финанс РУС»

Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» (Москва) в четверг, 18 февраля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что аннулирование произошло после ходатайства кредитной организации, направленное в Центробанк в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

Согласно информации ЦБ, у регулятора есть достаточное количество средств для удовлетворения требований кредиторов.

«Банк ПСА Финанс РУС» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 296-е место в банковской системе России по состоянию на 1 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что более 30 банков РФ могут потерять лицензию в 2021 году.