Рубль теряет к доллару и евро в начале дня

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара вырос в начале торгов на 10 коп., до 72,81 руб.

Евро поднялся на 14 коп., до 88,91 руб.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил курс доллара и евро к рублю на 18 февраля.