Более 30 банков РФ могут потерять лицензию в 2021 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» поделилось данными индекса здоровья банковского сектора, который сталкивается с осложнениями на пути к возвращению на уровень до пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно представленным данным, это происходит из-за того, что экономика страны пока не вернулась к прежнему уровню экономического развития.

Результатом этого может стать тот факт, что до 33 банковских организаций потеряют свою лицензию в 2021 году.

«Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям», — подчеркнули эксперты рейтингового агентства.

Согласно их заявлению, добровольно аннулируют свою лицензию те небольшие организации, которые не находятся на определенной рыночной нише и не имеют определенной бизнес-модели.