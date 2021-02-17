Минтранс РФ хочет массово внедрить биометрию в аэропортах

Минтранс РФ предлагает массово внедрять биометрию в российских аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации ведомства.

Согласно сообщению, для упрощения транспортных процедур к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать для идентификации пассажиров биометрические системы.

При расширенном финансировании их число может увеличиться до 15%.

Для использования этих технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), отмечается в сообщении.

Отмечается, что из бюджета предполагается выделить 585,2 млн рублей на развитие этой программы.

Для «сценария развития» потребуется еще 3,8 млрд рублей. На реализацию всей программы цифровой трансформации необходимо 8,7 млрд рублей, а еще 12,7 млрд необходимы для дополнительного финансирования.