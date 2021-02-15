В Бундестаге заявили, что приостановка Nord Stream 2 не подлежит обсуждению

Приостановка «Северного потока — 2» не должна даже обсуждаться на переговорах с США, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом пишет ТАСС.

Эрнст также поприветствовал, что администрация нового президента США Джо Байдена открыта к диалогу.

«И все же остановка «Северного потока — 2» не подлежит переговорам, как и «механизм отключения», который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины», — сказал политик.

Ранее в водах Дании возобновили укладку «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.