Новак: «Северный поток — 2» построен более чем на 95%

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» построен уже более чем на 95%, передает ТАСС.

Он напомнил, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который реализуется в первую очередь заинтересованными в поставках российского газа иностранными компаниями.

«Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — сказал вице-премьер.

Ранее в «Газпроме» заявили, что планируют ввести газопровод в эксплуатацию в 2021 году.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано