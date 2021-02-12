Россиянам разрешат въезд в Словению

Словения с 13 февраля открывает границы для граждан стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», к которым относится и Россия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства республики.

Въезд в из стран «красного списка» разрешен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус нового типа, при этом тестирование должно быть проведено не ранее чем за 48 часов до поездки, указано в сообщении.

Кроме того, приехать в Словению смогут переболевшие коронавирусной инфекцией и лица, прошедшие вакцинацию препаратами компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Постановление действует в тестовом режиме до 19 февраля, его действие может быть продлено, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 марта выдачу туристических виз россиянам возобновит Кипр.