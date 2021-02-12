«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Стоимость авиабилета составляет 10 200 руб. в одну сторону.

Тарифы действуют на прямые рейсы в экономическом классе из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

23 января кабмин России одобрил выделение 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей ДФО.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать более доступными авиаперелеты с Дальнего Востока.