В ФТС сообщили о взыскании 3 млрд рублей с «дочки» H&M

По итогам проверки дочерней компании H&M в бюджет России взыскано 3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В ФТС уточнили, что в 2019 году Центральное таможенное управление провело выездную таможенную проверку компании.

В результате было также возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.