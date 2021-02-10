Глава ФНС рассказал, что в России упростят получение статуса ИП

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ФНС упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, передает РИА «Новости».

По его словам, служба на данный момент готовит решение, которое позволит получать статус ИП за несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза в 2020 году, в среднем 24 тыс. человек регистрируют этот статус ежемесячно.