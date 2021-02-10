Поставки газа в Калининград возобновились

В Калининградскую область возобновились поставки российского газа транзитом через Литву. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

Ранее «Газпром» временно остановил транзит газа в Калининградскую область через территорию Литвы.

Как заявили в «Газпроме», после остановки транзита потребности Калининградской области закрываются за счет подземного хранилища. При этом причину приостановки транзита в российской компании не назвали.