Нехватку электроэнергии на Украине объяснили попытками Москвы повлиять на страну

Дефицит электроэнергии и возможные веерные отключения на Украине происходят из-за попыток России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев. Такое мнение выразил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для издания «Главред».

По его словам, из-за нехватки запасов угля нестабильна и работа энергоблоков ТЭС, это ощутили и потребители. Он считает, что дефицит угля возник из-за ненадлежащего контроля над запасами топлива со стороны государства, а также умышленные действия игроков рынка, в том числе России и Белоруссии.

«Совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — заявил Гончар.

При этом он добавил, что проблему с электроэнергией можно решить за счет приобретения топлива у Белоруссии и России, однако это «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора».

Ранее в Крыму заявили о готовности помочь Украине электроэнергией.