Fitch оставило суверенный рейтинг России на уровне BBB
Антон Демидов
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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Об этом сообщает сайт агентства.
Как отмечается, прогноз в отношении России стабильный.
Также агентство подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне F2.
В январе агентство Fitch сообщило, что риск антироссийских санкций при администрации президента США Джо Байдена остается высоким.
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