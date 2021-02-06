Fitch оставило суверенный рейтинг России на уровне BBB

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AP

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Об этом сообщает сайт агентства.

Как отмечается, прогноз в отношении России стабильный.

Также агентство подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне F2.

В январе агентство Fitch сообщило, что риск антироссийских санкций при администрации президента США Джо Байдена остается высоким.