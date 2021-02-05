Суд в Москве рассмотрит дело сотрудника Aviasales о нарушении на незаконной акции

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит в пятницу, 5 февраля, протокол SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales Романа Бордунова о нарушении на несогласованной акции 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчину в суд привели двое полицейских.

В суде зарегистрирован административный протокол на Бордунова по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения...). Россиянину грозит арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время незаконной акции в Москве.