Кремль проинформирован о позиции ЦБ о необходимости свернуть льготную ипотеку

Кремль проинформирован о позиции Центрального банка России о необходимость свернуть программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, эта позиция Центрального банка известна <...> Существуют и иные точки зрения, и этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», – заявил Песков.

Он пояснил, что эксперты ЦБ выражают опасение, что программа льготной ипотеки привозит к росту пузыря на финансовом рынке.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.