Кремль проинформирован о позиции ЦБ о необходимости свернуть льготную ипотеку
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кремль проинформирован о позиции Центрального банка России о необходимость свернуть программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Да, эта позиция Центрального банка известна <...> Существуют и иные точки зрения, и этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», – заявил Песков.
Он пояснил, что эксперты ЦБ выражают опасение, что программа льготной ипотеки привозит к росту пузыря на финансовом рынке.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.
close