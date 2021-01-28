Отбор газа из хранилищ России превысил уровень прошлого года

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в России в текущем сезоне (2020-2021) превысил уровень прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Газпрома ПХГ».

На данный момент из хранилищ уже отобрано более 35 млрд куб. м газа. Годом ранее за тот же период этот показатель был на 15,7 млрд куб. меньше.

Всего за сезон 2019-2020 отбор голубого топлива составил 32,608 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что «Газпром», несмотря на рост цен на газ в Европе, не стал увеличивать поставки в регион, чтобы заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из ПХГ и покупать газ дороже.