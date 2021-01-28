Госдолг всех стран к концу 2020 года составил 98% мирового ВВП

В конце 2020 года общий суверенный государственный долг всех стран достиг 98% мирового ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на январский доклад «Бюджетный вестник» Международного валютного фонда (МВФ).

Прошлым летом специалисты МВФ прогнозировали, что к концу года госдолг всех стран составит 101,5%.

Специалисты МВФ также сообщили, что $14 трлн в качестве международной финансовой помощи «способствовали спасению жизней», что ослабило влияние пандемии коронавируса «на потребление и производство». Однако, как говорится в докладе, вместе с экономическим спадом, который вызвал уменьшение доходов, «такая поддержка привела к росту государственного долга и дефицита».

При этом наибольший рост дефицита и долга был зафиксирован в странах с развитой экономикой. За ними идут государства с формирующимся рынком, страны со средним уровнем дохода, а также развивающиеся страны с низким уровнем дохода, отмечается в документе.

«В странах с развитой экономикой более высокий дефицит отражает примерно равномерное увеличение расходов и снижение доходов, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой и странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах с низким уровнем дохода в среднем рост дефицита в значительной степени обусловлен обвалом доходов, вызванным снижением экономической активности», — заявили эксперты.

До этого сообщалось, что Россия нарастит объем госдолга до 20% ВВП в течение 2021-2022 годов.